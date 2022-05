Xbox Game Pass: Sniper Elite 5, Farming Simulator 22 in arrivo

Microsoft ha da poco rivelato la selezione di videogiochi che andrà ad aggiungersi all’Xbox Game Pass nel corso della seconda metà di maggio. Particolarmente di nota ci sembra l’arrivo di Sniper Elite 5, Hardspace: Shipbreakers e Pac-Man Museum+: anche se parecchio diversi fra loro, i tre titoli sono accomunati dal fatto che saranno sul servizio Microsoft fin dal loro day one. C’è anche qualche perla indie, come per esempio Little Witch in the Woods (in Accesso Anticipato) e Vampire Survivors (per tutte quelle persone che non sono disposte a spendere i due euro che costa). Ecco la lista completa di titoli in arrivo su Xbox Game Pass, e relative date:

Her Story (PC) – Da oggi

(PC) – Da oggi Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) Little Witch in the Woods (Console e PC; Game Preview) – Da oggi

(Console e PC; Game Preview) – Da oggi Skate (Cloud) – Da oggi



(Cloud) – Da oggi Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Console e PC) – Da oggi



(Cloud, Console e PC) – Da oggi Farming Simulator 22 (Cloud, Console e PC) – 19 maggio

(Cloud, Console e PC) – 19 maggio Vampire Survivors (PC) – 19 maggio

(PC) – 19 maggio Floppy Knights (Cloud, Console e PC) – 24 maggio

(Cloud, Console e PC) – 24 maggio Hardspace: Shipbreaker (PC) – 24 maggio

(PC) – 24 maggio Sniper Elite 5 (Console e PC) – 26 maggio

(Console e PC) – 26 maggio Cricket 22 (PC) – 27 maggio

(PC) – 27 maggio Pac-Man Museum+ (Cloud, Console e PC) – 27 maggio