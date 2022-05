Digital Extremes registra il marchio Soulframe in Europa

Digital Extremes, lo studio di sviluppo autore di Warframe, ha registrato il misterioso marchio Soulframe presso l’ufficio dedicato dell’Unione Europea. Lo veniamo a sapere grazie a un occhio attento che ha scovato la pratica e ha riportato la notizia su Reddit.

Non si conoscono ulteriori dettagli, ma è molto probabile che Soulframe sia in qualche modo collegato a Warframe, il popolare action multiplayer free-to-play che l’hanno prossimo spegnerà ben dieci candeline. Che si tratti di un nuovo videogioco ambientato nel medesimo universo narrativo? Solo il tempo saprà dircelo, ma è probabile che non bisognerà attendere a lungo: vi ricordiamo, infatti, che il prossimo mese di luglio si terrà la nuova edizione della TennoCon, la consueta manifestazione annuale durante la quale Digital Extremes svela le novità in arrivo su Warframe.

