THQ Nordic annuncia lo strategico The Valiant per PC e console

THQ Nordic ha svelato The Valiant, un nuovo strategico in tempo reale in lavorazione presso KITE Games che vedrà la luce prossimamente su PC e console.









The Valiant narrerà la storia di Teodorico di Achenburgo, ex cavaliere crociato che, disilluso dalla crudeltà della guerra, viene richiamato in azione da eventi che lui e un suo ex compagno d’armi, Ulrico di Grevel, hanno messo in movimento molti anni prima, quando si erano imbattuti in un frammento di un antico manufatto: la Verga di Aronne. Un giovane monaco di nome Malcom si presenta alla porta di Teodorico, portandogli la notizia che la Verga racchiude un potere che non è destinato ai mortali, e che Ulrico è ormai ossessionato dalla ricerca dei pezzi mancanti con cui ricomporre la Verga, un evento che potrebbe infliggere al mondo mali e sofferenze indicibili.

Teodorico si assume il compito solenne di trovare le reliquie rimaste per tenerle lontane da Ulrico, e intraprende un viaggio che lo porterà attraverso l’Europa e il Medio Oriente. Sul suo cammino incontrerà molti altri guerrieri che decideranno di unirsi alla sua causa, dal saggio e anziano Rinaldo di Campidonia dell’Ordine Teutonico alla giovane e ambiziosa mercenaria Grimilde Eidottr con la sua Compagnia dei Corvi; ciascuno di loro ha i suoi motivi per lottare, ma i legami forgiati con loro resteranno ben saldi attraverso le tribolazioni che li attendono.









Sul versante del gameplay, a cui è stato dedicato uno dei primi video diffusi in queste ore, The Valiant si presenta come uno strategico in tempo reale nel quale comanderemo diverse squadre di unità specializzate in vari ruoli bellici, dalla fanteria leggera e pesante alla cavaleria, senza dimenticare le truppe con armi a distanza. Il gioco offrirà una campagna single player da quindici missioni, nonché modalità di gioco cooperativo e competitivo.

Non è stata fornita alcuna data di uscita, ma sappiamo che The Valian sarà disponibile prossimamente non soltanto su PC tramite Steam, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.