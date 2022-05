L'Arabia Saudita investe in Nintendo: acquisite il 5% delle azioni

L’Arabia Saudita continua a puntare sui videogiochi per i suoi investimenti: il Public Investment Fund del paese asiatico ha difatti comprato il 5,01% delle azioni di Nintendo. Dopo l’acquisizione di SNK da parte del principe Mohammad bin Salman, dunque, l’Arabia Saudita punta su un’altra compagnia giapponese.

Intervenendo sulle colonne di Bloomberg, un portavoce del PIF saudita ha spiegato che l’acquisizione delle quote azionarie di Nintendo è un investimento come molti altri portati avanti in passato dal fondo. Tramite il PIF, infatti, l’Arabia Saudita possiede da diverso tempo il 5% delle azioni di Capcom e Nexon.

Dal canto suo, Nintendo ha fatto sapere di aver appreso la notizia dalla stampa e di non voler fornire alcun commento sui singoli azionisti che decidono di investire nella compagnia.

