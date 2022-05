Gloomhaven arriverà anche su console nel corso del 2023

Asmodee Digital ha di recente annunciato che l’adattamento videoludico del gioco da tavolo Gloomhaven, uscito su PC nell’ottobre dell’anno scorso, arriverà anche su console. La novità arriva accompagnata da un trailer che mette in mostra sia il gioco che l’entusiastica ricezione della critica. L’adattamento, che sarà sviluppato da Saber Interactive (ormai non ci stupiamo neanche più, fanno tutto loro) sarà disponibile su console nel corso del 2023; non sono ancora state confermate le piattaforme finali, né se questa conversione includerà anche il DLC Jaws of the Lion, uscito pochi giorni fa su Steam e su GOG.