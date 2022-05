Marvel propose un accordo sia a Sony che a Microsoft, che rifiutò

Quando si tratta di adattamenti videoludici delle proprietà Marvel, uno degli esperimenti più di successo è sicuramente Marvel’s Spider-Man di Insomniac Games, diventato rapidamente uno dei titoli di punta della line-up Sony; il gioco ha infatti già ricevuto uno spin-off dedicato a Miles Morales e visto confermato il suo seguito. Pare però che, nel 2014, Marvel avesse proposto anche a Microsoft di sviluppare giochi basati sulle sue proprietà. A far emergere questo dettaglio ci pensa, come segnalato su Resetera, ci pensa il libro The Ultimate History of Video Games, Volume 2: Nintendo, Sony, Microsoft, and the Billion-Dollar Battle to Shape Modern Gaming, e in particolare un’intervista a Jay Ong, dal 2014 vice presidente della divisione Games di Marvel.

“Dato che ero stato parte di first-party console in passato [presso Microsoft, NdR], ho contattato entrambi i lati, sia Xbox che PlayStation, e detto ‘Non abbiamo nessun contratto importante lato console. A voi interesserebbe fare qualcosa’? La strategia di Microsoft era di concentrarsi sulle loro IP. Declinarono l’offerta.” Jay Ong prosegue poi spiegando del suo incontro con Boyes Drake, Connie Booth e Scott Rohde di Sony Interactive Entertainment, che proposero un gioco tripla A incentrato su Spider-Man; da lì, il resto è storia.

Per quanto riguarda il lato Microsoft della cosa, è importante tenere presente la situazione in cui Xbox si trovava all’epoca. Il lancio della scorsa generazione di console non fu facile per la Casa di Redmond, e varie voci suggeriscono come addirittura ai piani alti ci fosse l’intenzione di chiudere la divisione Xbox. Il che, forse, offre una buona spiegazione al perché l’offerta di Marvel non fu accolta. Chiudiamo con un ultimo dettaglio sulla faccenda, e cioè quello riguardante il lato Activision della cosa. Quest’ultimo publisher aveva già stretto un accordo con la Casa delle Idee per quanto riguardava Spider-Man, che Jay Ong si attivo per terminare precocemente. Alla chiusura dell’accordo, il rappresentante Activision chiese ad Ong cosa intendeva fare con questa IP, al quale lui rispose “Gli troverò una casa migliore”. “Buona fortuna a trovare il tuo unicorno”, fu la risposta di Activision.