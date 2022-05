Nacon presenta il simulatore di giardinaggio Garden Life

Avete sempre sognato di curare un vostro giardino ma vivete al trentesimo piano di un palazzo di città? Nessun problema, ci pensano Nacon e stillalive studios a fornirvi il terreno – virtuale ovviamente – per coltivare la vostra nuova passione. Il publisher francese ha difatti presentato Garden Life, un nuovo simulatore di giardinaggio in uscita prossimamente.

Si tratta di un titolo in cui i giocatori potranno piantare, coltivare, decorare e gestire la propria oasi verde in un ambiente pittoresco. Questo gioco rilassante, impreziosito da uno stile visivo caldo e da un gameplay realistico, ci permetterà di dare vita al nostro giardino coltivando fiori, arbusti, frutta e verdura. Grazie alla generazione procedurale e alla tecnologia avanzata di simulazione della crescita, non esistono due piante uguali, proprio come nel mondo reale. Sarà necessario curare il giardino per farlo prosperare, tenendo conto delle condizioni meteorologiche.

“Gioco e giardinaggio: abbiamo sempre sognato di unire questi due hobby per creare un’esperienza rilassante e sorprendente. Volevamo condividere la nostra passione ed esperienza di giardinaggio attraverso Garden Life e offrire ai giocatori l’opportunità di creare il giardino dei loro sogni, aggiungendo uno stile artistico e unico che evoca meraviglia e mette in risalto la bellezza della natura“, afferma Kay Luthor, titolare del diploma HDF, vincitrice del Chelsea UK Young Florist of the Year Award (2016) e produttrice di Garden Life presso stillalive studios.

Non sono state fornite ulteriori informazioni, dunque per ora non sappiamo né quando uscirà, né le piattaforme di riferimento. Dobbiamo accontentarci di questa prima immagine di gioco.

