Sony conferma le serie TV di Horizon, God of War e Gran Turismo

Nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori, Sony ha confermato di essere al lavoro su delle serie TV dedicate ad alcuni dei suoi franchise videoludici più famosi: tra questi sono stati citati esplicitamente Horizon, God of War e Gran Turismo.

La notizia è stata riportata sul forum di ResetEra. Qui leggiamo che le serie saranno disponibili su piattaforme di streaming differenti: difatti quella di Horizon arriverà su Netflix, mentre la serie TV di God of War verrà prodotta da Amazon (come già vociferato qualche mese fa). Per quanto riguarda lo show di Gran Turismo, invece, non si hanno ancora notizie precise circa il network che si occuperà della sua produzione e distribuzione.

Appare dunque chiaro che Sony sia intenzionata a puntare molto sui progetti cross-mediali dedicati ai suoi videogiochi. Queste tre nuove serie vanno infatti ad aggiungersi a quella di The Last of Us che debutterà l’anno prossimo su HBO, e alla serie tratta da Twisted Metal prodotta dagli autori dei film di Deadpool.

Condividi con gli amici Inviare