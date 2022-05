No Straight Roads: Encore Edition arriva anche su PS4 e PS5

Il publisher Sold Out e lo studio di sviluppo Metronomik hanno di recente annunciato che No Straight Roads: Encore Edition è ora disponibile anche su PS4 e PS5. Ricorderete come il gioco fosse uscito ormai due anni fa sia su PC che su console; l’aggiornamento gratuito Encore Edition, però, era finora disponibile solo su Steam. Il lancio di questo aggiornamento su console Sony arriva accompagnato da un nuovo trailer, che mostra i due protagonisti Mayday e Zuke alle prese con l’impero EDM.









Ma cosa include di preciso No Straight Roads: Encore Edition? Oltre naturalmente al gioco base, in questa versione potrete trovare anche una nuova intro animata presente nel trailer qui sopra, il contenuto dell’aggiornamento Christmas Edition, un catalogo più ampio di tracce musicali, miglioramenti di quality of life e oltre 500 fan art sparse per le vie di Vinyl City. Con questo aggiornamento il gioco arriva per la prima volta ufficialmente su PS5, mentre non è ancora noto quando (o se) la Encore Edition arriverà anche su console Xbox e Switch.