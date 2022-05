Star Ocean: The Divine Force, novità in arrivo nel mese di giugno

Annunciato nello scorso ottobre, Star Ocean: The Divine Force è andato in sostanziale silenzio radio da allora, suscitando qualche preoccupazione sullo stato dei lavori. Per fortuna, non dovrebbe volerci molto per venire a conoscenza di nuove informazioni sul gioco; chissà, magari ci sarà anche qualche parola più dettagliata sulla finestra d’uscita, per ora un generico 2022. Tramite Twitter, lo studio di sviluppo si è scusato per l’assenza di comunicazioni, ha fatto sapere di essere duramente al lavoro per soddisfare le aspettative dei fan e chiarito che Star Ocean: The Divine Force tornerà a farsi vedere nelle fasi finali del mese di giugno. Brutte notizie se speravate di vederlo comparire durante il prossimo State of Play, dunque.

