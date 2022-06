F1 Manager 2022 in uscita ad agosto, ecco un nuovo trailer

Frontier Developments ha confezionato un nuovo trailer di gameplay di F1 Manager 2022 a corredo dell’annuncio della sua data di uscita.









Il gestionale ci metterà a capo di una scuderia impegnata a gareggiare nel campionato mondiale di Formula 1. Nei panni di team principal spetterà al giocatore assoldare i piloti, arruolare i meccanici e tutto lo staff tecnico, oltre a gestire tutto ciò che riguarda la divisione sportiva: dalla costruzione della monoposto alla preparazione per i gran premi.

F1 Manager 2022 sarà disponibile dal 30 agosto su PC (via Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Chiunque prenoti il gioco avrà accesso al gioco con cinque giorni di anticipo.