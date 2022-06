Evil West: lo sparatutto di Flying Wild Hog ha una data di uscita

Pronti a combattere la progenie dell’oscurità che sta invadendo la frontiera americana? Flying Wild Hog e Focus Entertainment hanno appena annunciato la data di uscita di Evil West, il nuovo sparatutto in terza persona degli autori di Shadow Warrior e Hard Reset.









Evil West metterà i giocatori nei panni di uno degli ultimi agenti di un’organizzazione segreta dedita all’eliminazione dei vampiri, l’ultima linea di difesa tra l’umanità e un terrore ancestrale che sta emergendo dalle tenebre. Nel corso della campagna sarà possibile accedere a un vasto arsenale di armi e gadget tecnologici, mentre il protagonista potrà essere potenziato sbloccando nuovi vantaggi per evolvere le sue capacita di ammazzamostri. Segnaliamo che lo sparatutto in terza persona potrà essere affrontato sia in solitaria che in cooperativa assieme a un amico.

La data di uscita di Evil West è fissata al prossimo 20 settembre, giorno in cui sarà disponibile su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.