Aliens: Dark Descent è il nuovo strategico d'azione di Tindalos Interactive

Focus Entertainment e Tindalos Interactive, lo studio che ha dato i natali ai due Battlefleet Gothic Armada, hanno presentato Aliens: Dark Descent. Si tratta di uno strategico riconducibile al filone dei tattici in tempo reale (in stile Commandos per intenderci) nel quale guideremo una squadra di Marine Coloniali alle prese con una infestazione di Xenomorfi sulla luna di Lethe.









Il gioco ci permetterà di personalizzare la squadra di marine facendoli salire di livello e sbloccando abilità uniche. Sarà inoltre possibile equipaggiarli con un vasto arsenale di armi, corazze e vantaggi per affrontare missioni impegnative in livelli pieni di pericoli. Non mancherà una componente gestionale di sviluppo della base, tramite la quale ricercare nuove tecnologie e migliorare ulteriormente la squadra.

In Aliens: Dark Descent avremo modo di guidare strategicamente il team e cambiare le tattiche di squadra da una missione all’altra, gestendo con cura la salute dei soldati, le risorse e la sanità mentale per evitare perdite permanenti ed esaurimenti nervosi. Il tutto si svolgerà all’interno di un mondo persistente, dove potremo scoprire scorciatoie, creare zone sicure e piazzare sensori di movimento in modo di essere sempre un passo avanti alle creature.

Il gioco sarà disponibile nel corso del 2023 su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.