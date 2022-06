The Callisto Protocol: vediamo il nuovo trailer di gameplay

Direttamente dal palcoscenico del Summer Game Fest, Glen Schofield ha mostrato un nuovo video di gameplay di The Callisto Protocol, il survival horror sviluppato da Striking Distance Studios in uscita a fine anno su PC e console.









Il video mostra il protagonista in azione mentre uccide e sventra creature mostruose con armi fantascientifiche, compreso un guanto che funziona come una Gravity Gun in grado di sollevare i nemici e scagliarli contro gli elementi dello scenario.

The Callisto Protocol, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X il 2 dicembre 2022.