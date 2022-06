The Plucky Squire è un nuovo action adventure per PC e console

Devolver Digital e All Possible Futures hanno annunciato The Plucky Squire, un affascinante action adventure che segue le vicende del giovane Jot e dei suoi amici. Jot e compagni sono i protagonisti di libro per bambini impegnati a combattere il malefico Humgrump, ma quando quest’ultimo si accorge di essere destinato a perdere, ecco che butta Jot fuori dalle pagine del libro cambiandone la storia per sempre.









È così che il protagonista scopre un mondo tridimensionale tutto da esplorare: Jot dovrà fare l’impossibile per ritornare dentro il libro e salvare i suoi amici dalla malvagità di Humgrump, così da ripristinare il vero finale del racconto.

The Plucky Squire sarà caratterizzato da un mix di gioco in 2D e 3D, con una formula tipica degli action adventure. Avremo dunque modo di combattere nemici, risolvere enigmi ed esplorare il mondo di gioco. Quando uscirà? Non è stata ancora annunciata una data di lancio definitiva, ma sappiamo che vedrà la luce su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel 2023.