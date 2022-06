Devolver Digital e Sam Eng annunciano il surreale Skate Story

Durante la sempre esilarante conferenza di Devolver Digital, il publisher indie ha presentato Skate Story, il nuovo videogioco di Sam Eng.









In Skate Story vestiremo i panni di un demone fatto interamente di vetro e dolore che deve raggiungere la Luna correndo come un pazzo sullo skateboard fornitogli dal Diavolo in persona. Scopo del gioco? Fagocitare il satellite naturale per guadagnare la libertà. Facile a parole, un po’ meno nella pratica dal momento che il corpo di vetro del povero demone fa sì che una sbandata e successiva caduta lo mandino completamente in frantumi.

Lo stilosissimo videogioco di Sam Eng potrà contare poi su una colonna sonora composta dalla band underground newyorkese Blood Cultures, con musiche addizionali curate da John Fio.

Skate Story sarà disponibile su PC tramite Steam nel 2023.