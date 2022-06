The Last Case of Benedict Fox è un nuovo metroidvania lovecraftiano

Non è sempre facile distinguersi quando si è in compagnia di numerosi altri colleghi di alto profilo, ma nel corso dell’Xbox & Bethesda Games Showcase un certo metroidvania (oltre a Silksong, chiaro) ci è sicuramente riuscito. Stiamo parlando di The Last Case of Benedict Fox, sviluppato dallo studio polacco Plot Twist, che ha fatto la sua inquietante apparizione accompagnato da un trailer di gameplay dall’elevato tasso di misteri e intrighi sovrannaturali.









Andando a sfogliare la pagina Steam del gioco, possiamo scoprire che The Last Case of Benedict Fox ci vedrà impegnati ad esplorare i ricordi dei defunti, alla ricerca di informazioni che possano aiutarci a svelare gli oscuri segreti che si celano in una imponente magione teatro di efferati crimini. Naturalmente, oltre a fare l’investigatore dell’occulto ci sarà anche da menare le mani; ma per fortuna il buon Benedict può contare sull’aiuto di un demoniaco alleato. Il gioco uscirà nel corso del 2023.