Call of Duty: Vanguard e Warzone, un video rivela la storia della Stagione 4

Oltre ad introdurre dosi abbondanti di nuovo contenuto, le varie stagioni di Call of Duty: Vanguard e Warzone hanno anche lo scopo di avanzarne il comparto narrativo. Il discorso vale naturalmente anche per la Stagione 4, intitolata “Mercenari di ventura”. A spiegarci che succede di bello nello sparatutto di Activision ci pensa un nuovo video. Dovessimo tirare a indovinare, ci viene da pensare che per qualche motivo quell’elicottero precipitato carico di lingotti e banconote sia un obiettivo molto ambito!









L’aggiornamento gratuito per la Stagione 4 arriverà su Call of Duty: Vanguard e Warzone il prossimo 22 giugno. Non dubitiamo che nel corso dei prossimi giorni Activision ci fornirà dettagli più precisi sulle novità in arrivo.