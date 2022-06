Last Call BBS è il nuovo gioco di Zachtronics

Zachtronics è uno studio di sviluppo che ormai da qualche tempo si distingue per l’originalità delle sue idee. La realtà americana ha infatti creato particolari titoli come Spacechem, Exapunks e il recente Möbius Front ’83. E pare proprio che voglia continuare con la sua tradizione di giochi fuori dal comune: lo studio ha infatti di recente presentato Last Call BBS, che più che un gioco è una collezione di retrogame di genere puzzle.









Come possiamo vedere su Steam, Last Call BBS entrerà in Accesso Anticipato il prossimo 5 luglio. Zachtronics, in ogni caso, prevede che questa fase non durerà molto a lungo: il gioco è già sostanzialmente completo, e il prossimo mese o due prima del lancio ufficiale serviranno prevalentemente a ripulire l’esperienza sulla base del feedback ricevuto. Last Call BBS includerà otto minigiochi, alcuni dei quali ispirati ad altri titoli dello studio; affrontarli ci permetterà di scoprire ulteriori dettagli sul barista che ha messo a nostra disposizione il retro PC su cui il nostro alter ego digitale sta giocando.