Alice: Madness Returns è stato nuovamente rimosso da Steam

Non è la prima volta che accade, ma Alice: Madness Returns è nuovamente scomparso dal catalogo di Steam. Questa volta però, si spera che l’assenza non duri oltre dieci anni.

A quanto pare, il gioco è stato rimosso da Steam per errore: American McGee è difatti intervenuto su Twitter per assicurare i fan di aver già contattato il supporto di Valve per risolvere la questione. Tutto sarebbe partito dalla decisione di rimuovere Akaneiro dalla piattaforma digitale giacché non più funzionante, tuttavia nel fare ciò sono stati erroneamente rimossi tutti gli altri videogiochi sviluppati da Spicy Horse Games, tra cui lo stesso Alice: Madness Returns.

American McGee assicura che la situazione dovrebbe risolversi presto, probabilmente già nei prossimi giorni.

