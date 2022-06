Diablo Immortal: ricavi pari a 24 milioni di dollari in due settimane

Pubblicato a inizio mese sui dispositivi mobili e su PC, Diablo Immortal ha già macinato ricavi pari a oltre 24 milioni di dollari nelle prime due settimane sul mercato. Lo veniamo a sapere grazie a un report diffuso da PocketGamer, sulle cui colonne leggiamo che a spendere di più sono stati i giocatori statunitensi: a loro si deve il 43% dei ricavi. Sul podio troviamo anche l’utenza sudcoreana con il 23% e quella giapponese con l’8%.

Per quanto riguarda le piattaforme, i consumatori in possesso di dispositivi Apple hanno speso 13 milioni di dollari, mentre quelli Android si fermano a 11 milioni di dollari. Non sono stati forniti dati circa l’utenza PC.

Vi ricordiamo, inoltre, che Diablo Immortal non è disponibile né in Belgio né nei Paesi Bassi: qui il gioco è stato messo al bando secondo le leggi in materia di lootbox attualmente in vigore nei due paesi europei.

