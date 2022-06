Total War: Warhammer 3, ecco la mappa della modalità Immortal Empires

Mentre si preparano a pubblicare l’aggiornamento che introdurrà Immortal Empires in Total War: Warhammer 3, gli sviluppatori di Creative Assembly hanno pubblicato la mappa (quasi) definitiva di questa attesissima modalità.

Il team di sviluppo fa sapere che in questa prima versione presente nella beta saranno presenti la bellezza di 554 territori, oltre 150 in più rispetto alla modalità Mortal Empires del videogioco precedente. Inoltre, le fazioni iniziali saranno ben 278, mentre i lord leggendari saranno 84. Creative Assembly precisa che queste cifre potrebbero cambiare man mano che gli sviluppatori riceveranno feedback dai giocatori nel corso della beta.

Gli sviluppatori hanno poi presentato una novità presente in Immortal Empires: le rotte marittime. Queste sono state introdotte per aggiungere un livello di flessibilità aggiuntivo dal momento che permettono agli eserciti di passare rapidamente da un estremo all’altro della mappa, via mare ovviamente.

Vi ricordiamo, infine, che Immortal Empires sarà disponibile gratuitamente in beta nel terzo trimestre dell’anno per tutti i giocatori di Total War: Warhammer 3, permettendo ai possessori dei precedenti capitoli della serie (e rispettivi DLC) di utilizzare in questa modalità le fazioni e i lord acquistati in passato.

