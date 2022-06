PlayStation non sarà presente alla Gamescom 2022

Dopo quella di Nintendo, un’altra defezione illustre colpisce la principale manifestazione videoludica tedesca ed europea. In queste ore, infatti, la divisione PlayStation ha confermato che non sarà presente alla Gamescom 2022. L’annuncio è stato dato da un portavoce di Sony ai taccuini di Games Wirtschaft.

La compagnia giapponese ha inoltre reso noto che non parteciperà nemmeno all’Opening Night Live, l’ormai consueto evento di apertura presentato dal giornalista Geoff Keighley e trasmesso in diretta streaming.

Oltre a PlayStation e Nintendo, anche Activision Blizzard e Take-Two Interactive hanno fatto sapere che non parteciperanno alla kermesse di Colonia.

Vi ricordiamo, infine, che l’edizione 2022 della Gamescom aprirà i battenti il 24 agosto per concludersi il 28 dello stesso mese. L’Opening Night Live, invece, si terrà la sera del 23 agosto.

