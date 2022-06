Il nuovo PlayStation Plus debutta oggi in Italia

Da oggi è disponibile in Europa, e dunque anche in Italia, il nuovo servizio PlayStation Plus a tre livelli che ingloba anche il vecchio PS Now.

“Il lancio globale del nuovo PlayStation Plus rappresenta una imponente evoluzione del nostro servizio in abbonamento e siamo lieti che i fan di tutto il mondo possano ora godere di centinaia di fantastici giochi disponibili nel catalogo“, ha affermato Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. “L’alto livello di contenuti è ciò che contraddistingue PlayStation Plus e il servizio continuerà ad ampliarsi con nuove offerte mensili di giochi, che includono alcuni dei titoli più celebrati sulle piattaforme PlayStation. Siamo veramente grati per l’appassionato supporto della nostra community PlayStation nel corso degli anni.”

Di seguito i tre livelli dell’abbonamento con i loro vantaggi e i prezzi.

PS Plus Essential (€ 8,99 al mese / € 24,99 ogni tre mesi / € 59,99 all’anno)

Giochi mensili

Multigiocatore online

Sconti esclusivi

Contenuti esclusivi

Memoria di archiviazione nel cloud

Share Play

PlayStation Plus Collection (solo su PS5)

Guida di gioco (solo su PS5)

Spedizione gratuita acquistando direttamente da PlayStation

PS Plus Extra (€ 13,99 al mese / € 39,99 ogni tre mesi / € 99,99 all’anno)

Giochi mensili

Multigiocatore online

Sconti esclusivi

Contenuti esclusivi

Memoria di archiviazione nel cloud

Share Play

PlayStation Plus Collection (solo su PS5)

Guida di gioco (solo su PS5)

Spedizione gratuita acquistando direttamente da PlayStation

Accesso al catalogo giochi

PS Plus Premium (€ 16,99 al mese / € 49,99 ogni tre mesi / € 119,99 all’anno)

Giochi mensili

Multigiocatore online

Sconti esclusivi

Contenuti esclusivi

Memoria di archiviazione nel cloud

Share Play

PlayStation Plus Collection (solo su PS5)

Guida di gioco (solo su PS5)

Spedizione gratuita acquistando direttamente da PlayStation

Accesso al catalogo giochi

Accesso al catalogo dei classici

Versioni di prova dei giochi

Streaming nel cloud

Curiosi di conoscere il catalogo di giochi per gli abbonati al PS Plus Extra e Premium? Non dovete fara altro che seguire questo collegamento verso il sito ufficiale PlayStation.