Marvel's Avengers: Mighty Thor si unirà al roster a breve

Crystal Dynamics ha annunciato la data di pubblicazione dell’aggiornamento 2.5 di Marvel’s Avengers, il quale introdurrà tra l’altro un nuovo personaggio giocabile: Mighty Thor.









L’eroina alter ego di Jane Foster sarà dunque disponibile su PC e console come contenuto aggiuntivo gratuito dal prossimo 28 giugno, poco più di una settimana prima del debutto di questo personaggio sul grande schermo. Mighty Thor sarà difatti presente nel prossimo film Thor: Love and Thunder diretto da Taika Waititi, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 6 luglio.

Gli sviluppatori hanno fatto sapere che Mighty Thor avrà uno stile di gioco molto simile a quello del dio del tuono in persona, ma potrà contare su abilità e attacchi differenti, oltre ovviamente a tutto un suo set di oggetti di personalizzazione estetica.