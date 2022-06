No Man's Sky arriverà anche su Nintendo Switch a ottobre

Le infinite immensità spaziali di No Man’s Sky si preparano ad arriva su nuovi lidi. Hello Games ha infatti da poco annunciato che il suo sandbox arriverà anche su Nintendo Switch grazie a una partnership con Bandai Namco. Naturalmente, l’edizione per la console ibrida includerà tutti gli aggiornamenti che il gioco ha ricevuto dal 2016 ad oggi, e che ne hanno espanso e apprfondito notevolmente i contenuti. Su Nintendo Switch, No Man’s Sky sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2022, sia in versione digitale che fisica. Lo stesso giorno diverrà anche disponibile per la prima volta una versione fisica per PlayStation 5.