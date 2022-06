Naraka: Bladepoint ora disponibile anche su Xbox Series X|S

In concomitanza con il suo arrivo su Xbox Game Pass, il battle royale all’arma bianca Naraka: Bladepoint si arricchisce anche di una nuova versione: e cioè quella per Xbox Series X|S. Il gioco era finora disponibile solo su PC, e dunque il suo passaggio al mondo console ha richiesto un adattamento dell’interfaccia e varie rifiniture al gameplay; la versione per console Microsoft è inoltre compatibile con Dolby e Dolby Atmos. Inoltre, per celebrare il lancio di questa nuova versione, tutti i giocatori otterrano le Dual Blades, arma dall’alta velocità d’attacco mostrata in azione in un recente trailer.

Naraka: Bladepoint è stato sviluppato dallo studio cinese 24 Entertainment e pubblicato da NetEase Games. Nel giro di un anno, questo battle royale ha venduto più di dieci milioni di copie; la versione per console Xbox avrà a disposizione anche il crossplay con il PC, disattivabile tramite le opzioni. Inoltre. 24 Entertainment ha fatto sapere che nel corso dell’estate il gioco si arricchirà di una nuova modalità campagna.