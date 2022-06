Phantom Brigade: aperte le iscrizioni al playtest su Steam

Brace Yourself Games ha dato il via alle iscrizioni al playtest di Phantom Brigade che si terrà prossimamente su Steam. Gli interessati potranno provare in anteprima questo particolare mix tra un tattico a turni e uno strategico in tempo reale.

Gli sviluppatori fanno sapere che il playtest durerà due settimane, tuttavia non sappiamo ancora quando partirà ufficialmente. Per avere una chance di accedere alla prova basta richiedere l’accesso direttamente tramite la pagina Steam di Phantom Brigade.

Nota a margine: gli accessi al playtest non saranno forniti in maniera casuale, bensì verranno dati seguendo l’ordine di prenotazione a partire da chi ha dato per primo la disponibilità.

