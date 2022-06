Spellbreak: il battle royale di Proletariat chiuderà nel 2023

Proletariat, lo studio di sviluppo che ha dato i natali a Spellbreak, ha fatto sapere che tra qualche mese staccherà la spina ai server di questo particolare battle royale in salsa magica.

Tramite un breve messaggio diffuso sul sito ufficiale, il team di sviluppo ha annunciato che la chiusura avverrà nel corso dei primi mesi del 2023, senza però fornire una data precisa. Non viene resa nota la motivazione che ha portato a questa decisione radicale, ma è probabile che dipenda dallo scarso numero di utenti che Spellbreak è riuscito ad attrarre a sé.

Gli sviluppatori hanno comunque voluto ringraziare i giocatori che si sono avvicendati negli ultimi quattro anni, dapprima quando il gioco era disponibile in accesso anticipato su PC, e successivamente con la release della versione finale anche su console.

Condividi con gli amici Inviare