Outriders: Worldslayer, ecco il trailer di lancio dell'espansione

Nuove avventure stanno per arrivare in quel di Enoch, con l’espansione Outriders: Worldslayer. Il contenuto aggiuntivo per il looter shooter di People Can Fly porterà una ventata di gelo sul pianeta alieno, con la doppia minaccia delle tempeste dell’Anomalia in espansione e della temibile comandante Ereshkigal. Già che c’è, il trailer di lancio ci fa anche un rapidissimo riassunto dei fatti del gioco base, se per caso vi foste dimenticati come siete finiti a migliaia di anni luce da casa.









La data di lancio ufficile di Outriders Worldlsayer è il 30 giugno su PC e console, ma chi ha effettuato il preordine può già dedicarsi ad affrontare l’espansione. Curiosi di sapere cosa ne pensiamo del suo contenuto e della nuova Prova di Tarya Gratar? Date una letta alla nostra recensione.