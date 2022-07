The Chant: l'horror di Brass Token torna a mostrarsi in video

Prime Matter e Brass Token sono tornati a mostrarci The Chant confezionando un nuovo video dedicato alla storia di questo particolare videogioco horror.









“Miriamo a sorprendere i giocatori con un mix fuori dal comune di horror cult degli anni ’70 e spiritualità New Age,” ha affermato il creative director Mike Skupa. “Come boutique studio abbiamo la libertà di provare cose nuove e ci mettiamo alla prova ogni giorno con il nostro primo titolo, The Chant.”

Il gioco è ambientato sulla remota Glory Island, dove si svolge il Prismic Science Spiritual Retreat. Quando però un canto rituale va storto, l’energia negativa di tutto il gruppo apre una dimensione di terrore cosmico. Per sopravvivere sarà necessario svelare il mistero di un culto del passato e del presente mentre gli altri impazziscono lentamente a causa di una miriade di creature mostruose.

The Chant sarà disponibile entro la fine dell’anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.