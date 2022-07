Skate si fa vedere per la prima volta, aperte le iscrizioni ai playtest

Sono passati più di due anni da quando Electronic Arts ha annunciato di aver dato il via ai lavori ad un nuovo capitolo della serie Skate. Da allora le informazioni gioco, affidato al nuovo studio Full Circle, sono state piuttosto sparute, ma a quanto pare è finalmente giunto il momento di dare un’occhiata a quanto hanno combinato i ragazzi del team di sviluppo. Tenete presente che – come spiegato nel video stesso – quanto vedrete appartiene a una build “pre-pre-pre-pre-alpha”, e non è dunque rappresentativo della qualità finale.









Full Circle ha anche sottolineato come intenda costruire questo gioco con la collaborazione degli appassionati, e a questo scopo ha dato il via alle iscrizioni per il playtesting. Se volete avere anche voi una possibilità diventare uno Skate Insider, vi basterà candidarvi tramite il sito ufficiale.