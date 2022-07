1C Entertainment cambia nome e diventa Fulqrum Games

A seguito dell’acquisizione da parte di Tencent di 1C Entertainment avvenuta sul finire dello scorso anno, quest’ultima ha appena cambiato nome diventando Fulqrum Games. La mossa serve da un lato a riflettere un cambio di strategia, dall’altro permette al gruppo polacco di non essere più associato a 1C Company, la compagnia russa da cui Tencent ha acquisito la fu 1C Entertainment.

Fulqrum Games si occuperà di vari servizi: grazie alla divisione Q-Loc offrirà servizi di co-sviluppo, conversione, quality assurance e localizzazione. Fulqrum Publishing farà da publisher per videogiochi indipendenti e da producer per varie serie videoludiche, tra cui citiamo Men of War. Infine, la compagnia ha anche un ramo che si occupa di distribuzione, marketing e merchandising.

