Disco Elysium si aggiorna introducendo un font per persone dislessiche

Grazie all’ultimo aggiornamento di Disco Elysium pubblicato nei giorni scorsi, gli sviluppatori di ZA/UM hanno introdotto un nuovo font pensato appositamente per le persone dislessiche.

Questo font (OpenDyslexic) permetterà alle persone che soffrono di dislessia di godere con maggiore facilità di questo affascinante videogioco di ruolo, evitando la maggior parte degli errori di lettura. Si tratta dunque di un’opzione di accessibilità aggiuntiva particolarmente gradita in un titolo come Disco Elysium con così tanto testo da leggere.

“È importante, soprattutto in un gioco con oltre un milione di parole, che continuiamo ad apportare migliorie affinché tutti abbiano la migliore esperienza possibile a Revachol,” si legge nel comunicato ufficiale diffuso via Steam. Da notare, infine, che questo aggiornamento è per ora disponibile solo su PC.

