Ubisoft chiude i server di 15 videogiochi del recente passato

Ubisoft ha annunciato la chiusura dei server di una quindicina di videogiochi del recente passato, i quali perderanno le rispettive funzionalità online sul finire dell’estate. La compagnia franco-canadese ha fatto sapere che la chiusura effettiva è prevista dal prossimo 1° settembre. Di seguito riportiamo l’elenco completo dei titoli coinvolti nell’operazione.

Anno 2070 (PC)

Assassin’s Creed II (PC, PS3)

Assassin’s Creed 3* (PC, PS3, Xbox 360, Wii U)

Assassin’s Creed Brotherhood* (PC, PS3, Xbox 360)

Assassin’s Creed Liberation HD* (PC)

Assassin’s Creed Revelations (PS3, Xbox 360)

Driver San Francisco* (PC, PS3, Xbox 360)

Far Cry 3* (PC, PS3, Xbox 360)

Ghost Recon Future Soldier (PS3, Xbox 360)

Prince of Persia: The Forgotten Sands* (PC)

Rayman Legends (PS3, Xbox 360, Wii U)

Silent Hunter 5* (PC)

Space Junkies (PC)

Splinter Cell: Blacklist (PC, PS3, Xbox 360)

ZombiU (Wii U)

Due note a margine: per quanto riguarda Assassin’s Creed 3 e Far Cry 3 ci si riferisce alle versioni originali, non alle rispettive remaster che invece continueranno a funzionare normalmente. In alcuni casi (segnalati con l’asterisco), le versioni PC dei titoli presenti nell’elenco perderanno anche l’accesso ai DLC, che dunque non potranno più essere scaricati e installati.