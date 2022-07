What Remains of Edith Finch: versione next-gen in vista?

Pubblicato qualche anno fa su PC, PS4 e Xbox One, What Remains of Edith Finch potrebbe presto approdare anche sulle console next-gen (anche se ormai sarebbe più corretto definirle current gen). Lo scopriamo grazie all’avvistamento delle presunte versioni per PS5 e Xbox Series X|S sul sito dell’ente di classificazione taiwanese.

A questo punto è molto probabile che l’eventuale annuncio avvenga durante il prossimo Annapurna Interactive Showcase in programma il 28 luglio. In quell’occasione il publisher potrebbe svelare ufficialmente le nuove versioni di What Remains of Edith Finch.

