Lollipop Chainsaw tornerà l'anno prossimo con un vero e proprio remake

Poco meno di un mese fa abbiamo segnalato la notizia del ritorno di Lollipop Chainsaw in occasione del decimo anniversario della sua pubblicazione, tuttavia non sapevamo ancora in che forma si sarebbe ripresentato questo particolare videogioco d’azione. Ora abbiamo la conferma che Dragami Games è al lavoro su un vero e proprio remake di Lollipop Chainsaw, dunque non si tratterà di una versione rimasterizzata o di una ripubblicazione dell’originale.

Stando a quanto riportato sulle colonne di IGN, questo remake potrà contare su un approccio grafico più realistico grazie alla potenza delle nuove console, ma presenterà anche una colonna sonora quasi del tutto differente. Ciò è dovuto al fatto che le licenze della soundtrack del titolo originale sono ormai scadute, pertanto è stato necessario apportare varie modifiche in tal senso.

“Noi, gli sviluppatori del Lollipop Chainsaw originale, teniamo molto a questo videogioco e non vogliamo che resti in un limbo, lì dove chiunque voglia giocarci non ne ha la possibilità,” ha dichiarato il producer Yoshimi Yasuda. “Per questo motivo abbiamo acquisito i diritti sulla proprietà intellettuale da Kadokawa Games e abbiamo deciso di realizzare un remake. Abbiamo già contattato Warner Bros. circa lo sviluppo e abbiamo il loro pieno supporto in questa iniziativa.”

Yasuda ha poi confermato che il remake di Lollipop Chainsaw vedrà la luce nel corso del prossimo anno.

