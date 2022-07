Anno 2070: Ubisoft Mainz al lavoro per mantenere attivi i servizi online

Nella giornata di ieri, avevamo segnalato come Ubisoft avesse in programma, a partire dal primo settembre, di chiudere le funzionalità online di quindici suoi titoli. La lista include anche lo strategico gestionale Anno 2070, ma per quest’ultimo il prossimo futuro potrebbe avere un destino diverso. Ubisoft Mainz, lo studio che si è occupato dello sviluppo, ha infatti pubblicato un aggiornamento sul suo sito di essere al lavoro per garantire che i servizi online possano continuare ad essere utilizzati anche oltre la data sopracitata.

“Però, non possiamo ancora assicurare che saremo in grado di migliorare/sostituire i vecchi servizi come vorremmo”, ha avvertito Ubisoft Mainz. Si tratta in ogni caso di una buona notizia per chi ancora oggi non disdegna di giocare ad Anno 2070. Lo studio fornirà ulteriori dettagli su come intende procedere nell’assicurare la continuità dei servizi nel corso delle prossime settimane.