Games with Gold: niente più giochi per Xbox 360 da ottobre

Microsoft ha sta inviando comunicazioni via email agli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: il motivo? La compagnia fa sapere che dal 1° ottobre non verranno più offerti videogiochi per Xbox 360 nel programma Games with Gold.

“A partire dal 1° ottobre 2022, i titoli mensili offerti agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold tramite il programma Games with Gold non includeranno più i giochi per Xbox 360,” si legge nell’avviso. “Abbiamo raggiunto il limite relativo alla possibilità di inserire nel nostro catalogo i giochi per Xbox 360; tuttavia, il programma Games with Gold continuerà a includere entusiasmanti titoli per Xbox One e sconti esclusivi ogni mese.”

La casa di Redmond precisa che questa modifica non influirà sui titoli riscattati prima di tale data giacché tutti i titoli “riscattati tramite il programma Games with Gold entro tale scadenza potranno essere mantenuti sul tuo account Xbox, indipendentemente dal fatto che tu mantenga o meno l’abbonamento.”

