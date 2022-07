Dune: Spice Wars, il prossimo update introdurrà la Casa Corrino

Non è una novità che i ragazzi di Shiro Games, gli sviluppatori di Dune: Spice Wars, stiano lavorando a una quinta fazione giocabile per il loro strategico ispirato agli scritti di Frank Herbert, d’altronde ne diedero notizia dopo la pubblicazione dell’update che ha introdotto il multiplayer online; ora però sappiamo che la prossima fazione sarà nientepopodimeno che la Casa Corrino, la grande casata da cui provengono (quasi) tutti gli imperatori del Landsraad.

Il team di sviluppo lo ha fatto sapere grazie a un update diffuso su Steam, dove il gioco è disponibile in Accesso Anticipato. Qui leggiamo che la Casa Corrino potrà contare su uno stile di gioco differente rispetto alle altre quattro fazioni attualmente disponibile. La casata imperiale potrà esigere tasse e accettare mazzette dagli altri giocatori, mentre dovrà pagare la gilda spaziale affinché quest’ultima mantenga il viaggio interstellare per tenere unito l’impero. Naturalmente chi gioca dalla parte dei Corrino potrà fare affidamento anche sui temibili Sardaukar, le truppe d’elite dell’imperatore.

La quinta fazione verrà aggiunta con il prossimo aggiornamento di Dune: Spice Wars, ma ancora non sappiamo quando verrà pubblicato.

Condividi con gli amici Inviare