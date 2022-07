Skull and Bones: Ubisoft organizza un evento speciale per domani

Annunciato vari anni fa, rinviato, scomparso dai radar e poi riapparso, finalmente Skull and Bones è pronto a farsi vivo di nuovo nel corso di un evento dedicato che Ubisoft ha in programma nella serata di domani.

La compagnia francese ha annunciato sui social che dalle 20:00 di domani, giovedì 7 luglio, sarà possibile dare un primo sguardo al gameplay di questo videogioco incentrato sui combattimenti navali tra imbarcazioni di pirati. L’evento verrà trasmesso in diretta sia su YouTube che su Twitch tramite i canali ufficiali del publisher.

Non è tutto, però, dal momento che Ubisoft ha annunciato un secondo evento digitale: questa volta si tratta di un vero e proprio Ubisoft Forward in programma il prossimo 10 settembre. Non sappiamo quali titoli saranno presenti all’evento, ma è quasi certa la presenza del prossimo Assassin’s Creed.

