Assassin's Creed Liberation HD su Steam diventerà inaccessibile

Brutte notizie per i possessori di Assassin’s Creed Liberation HD su Steam: il videogioco non solo non è più acquistabile, ma diventerà completamente inaccessibile – e dunque ingiocabile – anche da chi lo ha legittimamente acquistato. Stando a quanto riportato sulla pagina del prodotto, infatti, a partire dal 1° settembre 2022 il gioco smetterà di funzionare del tutto.

Si tratta di una conseguenza della chiusura dei server di alcuni videogiochi del recente passato annunciata da Ubisoft qualche giorno fa, tant’è vero che un destino simile sarà riservato anche a Silent Hunter 5, anch’esso inaccessibile e ingiocabile a partire dalla medesima data.

Inutile dire che gli utenti di Steam stanno insorgendo, con buona ragione tra l’altro, dal momento che non potranno più giocare a dei videogiochi che hanno acquistato, a maggior ragione considerando che sia Assassin’s Creed Liberation HD che Silent Hunter 5 sono titoli single player che potrebbero tranquillamente funzionare senza appoggiarsi ai server di Ubisoft. Oltre alle richieste di rimborso, vi sono anche alcuni utenti che stanno chiedendo a Valve di mettere al bando Ubisoft da Steam per il comportamento scorretto nei confronti dei consumatori.

Al di là delle prevedibili e comprensibili proteste dei giocatori, però, le azioni di Ubisoft mettono ancora una volta in risalto il problema della preservazione dei contenuti digitali. Cosa succede quando un publisher decide di staccare la spina e rimuovere i suoi videogiochi dalle piattaforme di digital delivery? Esattamente quello che sta accadendo in questi giorni.