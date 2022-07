Crowsworn: un nuovo trailer per il metroidvania di Mongoose

A un anno di distanza dal lancio del Kickstarter, Moongose Rodeo ha deciso che è giunto il momento di mostrare un nuovo trailer di Crowsworn, il loro metroidvania in due dimensioni. Il video dura poco più di un minuto, ma in questo arco di tempo condensa un interessante sguardo alle abilità di movimento e alle capacità di combattimento del protagonista. Naturalmente il paragone con Hollow Knight sembra quasi scontato, ma questo titolo sembra incentrarsi molto di più su sconti ad alta intensità rispetto alla creazione di Team Cherry. Il team australiano, oltretutto, ha contribuito a sua volta al Kickstarter di Crowsworn. Il gioco non ha ancora una data d’uscita, mentre il team ha confermato l’intenzione di pubblicarlo sia su PC che su console.