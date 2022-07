Hideo Kojima risponderà con azioni legali alle false accuse

Negli ultimi giorni, una catena di eventi molto particolare ha finito per coinvolgere uno dei creatori più noti dell’industria videoludica. Lo scorso venerdì, l’ex premier giapponese Shinzo Abe è infatti stato assassinato durante un comizio elettorale da un ex membro delle forze armate. Fin qui, nulla di strano; se non fosse che su 4chan qualche burlone ha deciso di diffondere immagini che suggerivano che il colpevole dell’attentato fosse Hideo Kojima, vagamente somigliante al vero attentatore.

Incredibilmente, la cosa è poi stata rilanciata da alcune pubblicazioni e politici allineati a destra, che hanno approfittato di alcune foto di Hideo Kojima con indosso un colbacco e vicino a una foto di Che Guevara per imputare l’attentato all’estrema sinistra. Com’è ovvio, Hideo Kojima non ha nulla a che vedere con l’assassinio e il suo studio Kojima Production non ha esitato a dire la sua, promettendo azioni legali nei confronti di chiunque continui a diffondere questa falsità.