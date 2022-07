Citizen Sleeper si arricchirà presto di un DLC gratuito

Jump Over The Age, lo studio di sviluppo di Gareth Damian Martin (già autore di In Other Waters), ha annunciato la data di uscita del primo DLC gratuito di Citizen Sleeper. Flux, questo il titolo del contenuto aggiuntivo, sarà disponibile su PC, Xbox e Nintendo Switch dal 28 luglio, come precisato dagli sviluppatori su Steam.

In Flux inizieremo a seguire un nuovo arco narrativo che si svilupperà lungo tre episodi, dunque altrettanti DLC gratuiti. Tutto inizia con l’arrivo di una flottiglia di rifugiati sulla stazione spaziale in cui si trova anche il protagonista. Lo scopo sarà dunque quello di aiutare i rifugiati ad avere accesso alla stazione prima che le procedure di quarantena neghino loro lo sbarco in questo porto sicuro nel bel mezzo del sistema Helion. Il primo DLC di Citizen Sleeper introdurrà alcuni nuovi personaggi, tra cui l’ostinata Eshe, capitano della Climbing Briar, e Peake, altro membro della nave che ha a cuore prima di tutto il benessere dei rifugiati.

Per finire, stando alla tabella di marcia diffusa da Jump Over The Age, il secondo episodio di questo arco narrativo sarà disponibile durante il mese di ottobre, mentre ulteriori novità sono previste nel corso del 2023.