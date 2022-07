Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition è ora disponibile su Steam

Pronti per un crossover musou come se ne sono visti pochi nella storia dei videogiochi? Speriamo proprio di sì, perché Koei Tecmo ha da poco pubblicato Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition, versione adattata per sistemi moderni del titolo originariamente uscito nel 2012. Il gioco è disponibile su Steam al prezzo di 39,99€, ed è stato dotato di aggiornamenti come il supporto al mouse e tastiera e nuove impostazioni grafiche.









Oltre ad alcuni personaggi iconici delle serie Dynasty Warriors e Samurai Warriors, Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition include addirittura 145 eroi originali, più Kasumi di Dead or Alive 5, Sterkenburg Cranach dalla serie Atelier Arland, e Sophitia di Soulcalibur. Il pacchetto, in aggiunta, contiene oltre 500 DLC, fra oggetti cosmetici, nuove armi e scenari aggiuntivi.