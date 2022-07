Bayonetta 3: la data di uscita è prevista per ottobre, ecco un nuovo trailer

Diciamo che l’attesa è stata parecchio lunga, ma finalmente Bayonetta 3 ha deciso di rivelare la sua data d’uscita. Come rivelato da un nuovo trailer, la strega di Platinum Games farà il suo ritorno su Nintendo Switch il prossimo 28 ottobre. Il video mostra anche alcune delle novità di questo terzo capitolo: la protagonista potrà per esempio fare uso della nuova abilità Mimesi demoniaca, che le permetterà di incanalare il potere dei demoni per fare piazza pulita dei suoi nemici.









La Strega di Umbra potrà anche contare su ottima compagnia nella sua lotta contro gli homunculus, armi biologiche create dagli umani: oltre ad alcuni volti noti della serie, incontrerà infatti anche altre Bayonetta (Bayonette?) e l’apprendista strega Viola. Quest’ultima sarà anche disponibile come personaggio giocabile assieme al suo fido compagno, il demone Cheshire. Bayonetta 3 è già disponibile per il preordine al prezzo di 59,99€.