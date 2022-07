Lollipop Chainsaw: il remake non cambierà la storia o i design

Il recente annuncio del remake di Lollipop Chainsaw ha suscitato in egual misura interesse e preoccupazione presso i fan dell’originale. Yoshimi Yasuda di Dragami Games, lo studio che si occuperà di questa riedizione, aveva infatti accennato al fatto che la grafica sarà “più realistica”, inducendo alcuni ad immaginare cambiamenti al peculiare stile artistico del titolo originale. Proprio Yasuda ha di recente voluto chiarire questo ed altri dettagli tramite il suo profilo Twitter.

Nel messaggio da lui pubblicato, possiamo leggere che il remake di Lollipop Chainsaw non includerà 16 canzoni presenti invece nel gioco del 2012; qui, come aveva già spiegato il producer, il problema riguarda le licenze, che non è stato possibile riottenere. Yasuda ha poi confermato che Dragami Games non modificherà la storia, né la direzione artistica del gioco subirà cambiamenti. Il riferimento a una grafica più realistica voleva indicare che “faremo uso delle tecnologie di rendering avanzate disponibili grazie all’attuale generazione di console. Non intendiamo cambiare il design di Juliet, e ogni affermazione che intendiamo farlo è priva di fondamento.”

E per quanto riguarda potenziali censure? Qui Yasuda è stato più cauto, specificando che dato che non sono ancora state avviate discussioni sull’argomento con i produttori di console, non è possibile fare affermazioni sicure; in ogni caso, Dragami Games intende insistere perché il remake di Lollipop Chainsaw sia più vicino possibile all’originale.