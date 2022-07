Evil Dead: The Game, arriva l'update gratuito Army of Darkness

Gli sviluppatori di Evil Dead: The Game hanno pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito ispirato a Army of Darkness, il terzo capitolo della serie cinematografica di Sam Raimi conosciuto in Italia con il titolo L’Armata delle Tenebre.









Questo update introduce varie novità, tra cui una nuova mappa ispirata proprio all’omonima pellicola. La mappa riproduce il castello Kandar e le aree limitrofe, come l’iconico mulino a vento e l’avamposto arturiano.

L’aggiornamento Army of Darkness aggiunge anche due armi aggiuntive (un maglio e una balestra esplosiva), alcuni oggetti di personalizzazione premium, nonché una modalità esplorativa single player. In questa nuova modalità, i giocatori potranno esplorare liberamente non solo il castello, ma anche le altre mappe di Evil Dead: The Game così da familiarizzare con i livelli ed essere sempre pronti in ogni evenienza.

Evil Dead: The Game (qui trovate la nostra recensione) è già disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, mentre farà capolino prossimamente anche su Nintendo Switch.