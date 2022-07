Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vende più di un milione di copie

Pubblicato quasi un mese fa, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ha già ottenuto un importante successo commerciale piazzando oltre un milione di copie in tutto il mondo. Si tratta di un risultato davvero ragguardevole, soprattutto se si considera che il beat ‘em up di Dotemu è disponibile anche nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

“Ho sempre sognato di lavorare a un gioco come Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sin da quando ho iniziato a guardare il cartone animato e a inserire monetine nei vecchi cabinati di TMNT da bambino,” ha dichiarato Cyrille Imbert, CEO di Dotemu. “Siamo immensamente grati nei confronti di Nickelodeon per l’opportunità di rendere onore a un’era come quella delle Tartarughe Ninja che ha avuto un impatto enorme sulle vite di tutti qui in Dotemu, e siamo grati anche ai nostri amici di Tribute Games per essere riusciti a catturare l’essenza delle battaglie delle tartarughe in un titolo fresco ed emozionante.”

Non fate parte di quel milione di persone che ha acquistato Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge e volete saperne di più su questo picchiaduro a scorrimento? Potete sempre leggere la nostra recensione, mentre vi ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.